Mercato : Le Real Madrid fait le forcing pour Neymar et Mbappé

Neymar ou Mbappé vers la sortie à cause du FPF ? Décidément, la presse espagnole ne s’arrête jamais avec Neymar et Mbappé. Quand ce n’est pas Mundo Deportivo, c’est Sport. Quand ce n’est pas Sport, c’est Marca. Et quand ce n’est pas Marca, c’est AS, comme ce matin. Le quotidien pro-Real Madrid, écrit sur sa une que le club madrilène a toujours en point de mire le génie brésilien ou le champion du monde français. Et cela pour une raison : l’UEFA ne lâchera pas le PSG sur le fair-play financier. À en croire le quotidien, le club parisien doit trouver 90 millions d’euros afin de rentrer dans les clous et la vente d’une de ses deux stars pourrait remplir les caisses du club. Mais bien évidemment, comme chaque rumeur sur Neymar ou Mbappé en Espagne, tout ceci est à prendre avec des pincettes.