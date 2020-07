Mercato: Leonardo a une chance de doubler Guardiola sur le dossier Kalidou Koulibaly !

Le feuilleton d’un prochain transfert de Kalidou Koulibaly, qui semble vivre ses dernières foulées avec le Napoli, ne cesse d’alimenter les rumeurs des quotidiens et autres sites d’informations sportives. Courtisé par plusieurs clubs, il ne se passe pas une semaine sans l’annonce d’une nouvelle rumeur l’envoyant dans un grand club du continent. Avec la levée de la suspension de Manchester City par le TAS, les rumeurs l’envoyaient du côté de ce club anglais qui devrait disposer d’une enveloppe colossal pour le mercato. Mais d’après le 10sport.com indique que le Paris Saint-Germain n’a pas baissé les bras avec toujours l’espoir d’enrôler le capitaine des « Lions ».



Ciblé pour remplacer Thiago Silva

Prolongé de deux mois par le PSG pour disputer la fin de la saison, Thiago Silva devrait bel et bien quitter le club de la capitale en septembre après huit années de bons et loyaux services. Leonardo souhaite donc mettre la main sur un nouveau défenseur durant l’été et multiplie les pistes pour parvenir à ses fins. D’après les informations exclusives du 10 Sport, le PSG tente de convaincre Dayot Upamecano (Leipzig) de rejoindre la capitale, mais l’espoir français n’est pas l’unique joueur visé à ce poste. Il y a quelques jours, la presse italienne expliquait que le dossier Kalidou Koulibaly était toujours à l’étude au sein du club de la capitale, malgré le coût de l’opération, mais ce n’est pas l’unique obstacle.



City veut Koulibaly, mais pas à n’importe quel prix

En effet, le PSG fait également face à une grosse concurrence pour Kalidou Koulibaly. En mai dernier, nous vous révélions que Liverpool souhaitait convaincre le Sénégalais de rejoindre Anfield, mais Manchester City est également positionné. Sky Italia a annoncé que Fali Ramadani, agent de Koulibaly, avait rencontré Aurelio De Laurentiis pour lui faire part de l’intérêt de Pep Guardiola à l’égard de son client. Les Citizens souhaiteraient miser sur le défenseur de 29 ans pour renforcer un secteur défensif souvent trop friable cette saison, mais pas au prix fixé par le président du Napoli. De Laurentiis compterait récupérer au moins 75M€ pour son joueur, un montant jugé trop élevé par Manchester City. Reste à voir si le PSG profitera de ce désaccord pour doubler le club anglais.



Le Témoin