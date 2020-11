Mercato: Maldini confirme l’intérêt du Milan AC pour Thauvin

Où évoluera Florian Thauvin la saison prochaine ? Prolongera-t-il son contrat qui arrivera à son terme en juin 2021 ? Ou tentera-t-il une nouvelle expérience à l’étranger, avec l’envie de faire oublier son passage compliqué à Newcastle entre 2015 et 2017 ? Depuis ce vendredi, le champion du monde sait qu’il dispose d’au moins une piste hors de France puisque l’AC Milan s’intéresse à lui. C’est ce qu’a reconnu Paolo Maldini, légende du football italien et actuel directeur technique du club lombard, dans un entretien accordé à la chaîne Téléfoot.



"C'est évidemment un profil que l'on suit"



"Il sera en fin de contrat, donc c'est une opération intéressante du point de vue économique. C'est un joueur de haut niveau. Il n'a pas le même profil que nos recrues des deux dernières saisons, du fait de son âge (27 ans). Mais on sait que la bonne formule de notre équipe est d'avoir un mélange de jeunes joueurs et de joueurs d'expérience. C'est évidemment un profil que l'on suit", a affirmé l’ancien défenseur. Mardi, à la veille d’accueillir le FC Porto en Ligue des champions, Thauvin avait accepté de se confier sur son avenir au micro de RMC Sport, en affirmant que sa décision n’était pas arrêtée.



RMC Sport