Mercato : Marcus Thuram signe à l'Inter Milan

En fin de contrat au Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram s'est engagé à l'Inter. Il s'agit du quatrième club de sa carrière.

Le club italien a officialisé ce samedi la signature de Marcus Thuram, qui était en fin de contrat au Borussia Mönchengladbach. La durée du contrat n'a pas été communiquée, mais la presse italienne évoque un engagement pour cinq ans.



L'attaquant international français (10 sélections) de 25 ans était pisté par le Paris Saint-Germain et surtout l'AC Milan. Manchester United et l'Atlético de Madrid avaient aussi été cités, mais avec moins d'insistance.





Marcus Thuram va découvrir la Serie A après avoir passé quatre saisons en Bundesliga avec le Borussia Mönchengladbach. Sa carrière à Sochaux en 2015 et s'est poursuivie à Guingamp de 2017 à 2019. Il avait ensuite signé en Allemagne pour 9 millions d'euros.



Le fils de Lilian Thuram et frère de Khéphren Thuram sort d'une saison à 13 buts et 6 passes décisives en 30 matchs de championnat. Au total, son bilan au Borussia Mönchengladbach compte 44 buts et 29 passes décisives en 134 apparitions toutes compétitions confondues.