Mercato : Mbaye Niang s’engage avec la Sampdoria

Libre après un séjour écouté au Wydad Casablanca, l’attaquant international sénégalais Mbaye Niang (15 sélections, 4 buts avec les Lions) s’est engagé jusqu’à la fin de la saison en faveur de la Sampdoria, actuellement classée 16e de Serie B, jusqu’à la fin de l’exercice en cours.



« La Sampdoria annonce avoir acquis définitivement les droits sur les performances sportives du footballeur Mbaye Niang (…). L’attaquant est lié au club blucerchiato jusqu’au 30 juin 2025 », indique un communiqué du club.



Âgé de 30 ans, Mbaye Niang va connaître sous les couleurs de la Samp’ la treizième étape de sa carrière professionnelle, débutée en 2011 sous celles du Stade Malherbe de Caen, son club formateur, et passée notamment par Bordeaux et Auxerre. Le longiligne attaquant de pointe (1m88) retrouve un football italien qu’il connaît bien, pour avoir déjà porté les maillots de l’AC Milan, du Torino, d’Empoli mais également du Genoa, voisin et grand rival de son nouveau club.