Mercato: Mbaye Niang sur les tablettes du Benfica

Mbaye Niang n’aurait plus que des prétendants en Ligue 1. L’international sénégalais serait désormais suivi par Benfica du côté du Portugal.



Après deux saisons au Stade Rennais, Niang serait sur le départ. Son absence lors de la deuxième journée de Ligue 1 en dit long sur son avenir. Ce qui pourrait se dessiner du côté de la Liga Nos, selon Africa Top Sports.



D’après A Bola, Benfica, qui a pour objectif d’apporter des renforts offensifs à l’équipe, a coché le nom de plusieurs attaquants donc celui de l’ancien joueur du Milan AC. Son prix évalué à 15 millions d’euros serait le plus onéreux de la liste.



Hasard ou coïncidence ? Les deux équipes (Rennes et Benfica) s’affrontent en amical ce samedi. Une opportunité pour les dirigeants lisboètes de suivre de près les prestations de Mbaye Niang.