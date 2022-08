Mercato: Nice se positionne sur le dossier Bamba Dieng

Les manoeuvres autour de Bamba Dieng, son placement dans un semi-loft et son absence des feuilles de match, les rumeurs sur sa prise de poids pendant ses vacances diffusées par le club marseillais : tout cela pousse aujourd'hui l'attaquant de 22 ans, sous contrat à Marseille jusqu'en 2024 et qui souhaite rester à l'OM, vers la sortie. Mais où ?



Sans avoir formulé d'offres, trois clubs anglais observent sa situation et ont pris langue avec l'état-major phocéen ou son entourage : Fulham, Everton et Newcastle. Mais le premier n'intéresse pas le joueur, et il n'est pas une priorité, à ce stade du mercato, pour les deux autres, qui planchent sur leur piste principale pour l'instant.



Longoria espère une offre de 12 à 15 millions d'euros

A défaut de continuer à l'OM, son envie première, le joueur se verrait plutôt poursuivre sa carrière en France, pour continuer sa progression. Il s'estime encore très imparfait et dit avoir besoin de temps de jeu. Lorient l'adore et lui a fait part de son envie de le prendre en prêt. Surtout, ces dernières heures, c'est Nice qui courtise assidûment Bamba Dieng. Le club azuréen est prêt à formuler une offre de prêt avec option d'achat et il l'a signifié aux différentes parties. Le challenge plaît au joueur.



Pour l'OM, l'histoire est forcément plus complexe. A l'exception d'un chèque de 5 M€ de Fenerbahçe pour Luan Peres et d'un versement d'1,5 M€ de Strasbourg pour Lucas Perrin, les autres départs de l'été (Mandanda, Alvaro, Kamara, Saliba, Harit, Radonjic, Luis Henrique, Lirola, De la Fuente...) n'ont apporté aucune liquidité au club phocéen, jusqu'ici.



Comme en janvier dernier (le Fener, encore), Dieng est perçu comme une belle valeur marchande par Pablo Longoria, qui a récemment sillonné le marché anglais, avec des intermédiaires qui lui sont proches, pour trouver une porte de sortie au joueur. Il espère une offre de 12 à 15 millions d'euros, évoquant même le montant de 20 millions auprès de Frank McCourt. Stoïque jusqu'ici, le propriétaire de l'OM fera les comptes en septembre.