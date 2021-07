Mercato: Olivier Giroud presque au Milan AC, Ribéry en colère contre la Fiorentina

Giroud presque au Milan AC

Son transfert ne fait plus aucun doute en Italie. Olivier Giroud sera bientôt un joueur de l’AC Milan, ce n’est plus qu'une question de temps. L’attaquant de Chelsea est actuellement en vacances après une saison éreintante pour les organismes, même s’il a très peu joué cette année, en club comme en sélection. Olivier Giroud arrive pour compléter l’attaque des Rossoneri. Sa première à l’entraînement pourrait d’ailleurs coïncider avec le retour en forme de Zlatan Ibrahimovic, dans quelques semaines, note la Gazzetta dello Sport.



Ribery tacle la Fiorentina

La Fiorentina a officialisé jeudi la fin de l'aventure avec Franck Ribéry, au lendemain de la fin de son contrat de deux ans, en lui disant simplement "merci" sur les réseaux sociaux. L'attaquant français ne digère pas. "Les adieux de la Fiorentina n'ont pas été faciles. Je suis une personne entière, j'ai vraiment tout donné, c'est dans ma mentalité, a-t-il confié à Toscana TV. Pendant trois ou quatre semaines, personne ne m'a appelé, j'ai eu l'impression qu’on me manquait de respect. Il m’a semblé que ces deux années où j’ai tout donné n'ont pas été reconnues à leur juste valeur."



Libre de tout contrat, Ribéry envisage de rester en Italie. "J’ai vraiment pensé à continuer à Florence, je n’ai jamais critiqué le club et j’y ai de bons souvenirs, a-t-il expliqué. Désormais, je voudrais rester en Italie. J’aimerais continuer dans ce championnat. Ces deux ans avec la Fiorentina ont été une belle expérience pour moi, pour l’équipe et pour les supporters. C’est dommage, j’aurais aimé continuer une année supplémentaire. Mais c’est la vie et c’est comme cela dans le football. J’ai toujours été disponible, même dans les moments les plus difficiles."



