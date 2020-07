Mercato Olympique Marseille: Villas Boas enterre la piste Mbaye Niang

Auteur d’une saison pleine avec le stade Rennais (15 buts et 2 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues), Mbaye Niang se voyait bien franchir un nouveau palier et donner ainsi un nouveau élan à sa carrière faite de beaucoup plus de bas que de hauts. Courtisé par certains clubs, l’international sénégalais avait une préférence pour l’olympique de Marseille. Il avait lui-même fait part de son intérêt pour l’Olympique de Marseille en se disant même prêt à baisser son salaire pour éventuellement rejoindre le club.



Si de nombreuses rumeurs faisant état d’un intérêt mutuel entre les deux parties, le club de la Canebière n’avait cependant pas assez de liquidité pour faire signer le « Lion ». Le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, avait déjà relativisé la piste marseillaise en indiquant qu’il n’y avait aucun contact entre les deux clubs. Chose que l’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas a finalement confirmé ce mercredi dans un entretien avec Le phocéen. Et le technicien a fermé la porte à un transfert de Mbaye durant le mercato estival. « Je ne sais pas pourquoi le nom de Niang est sorti. On a été contacté par son agent en février car Andoni (Zubizarreta, alors Directeur sportif du club, ndlr) avait une bonne relation avec lui. On avait affiché un intérêt pour un transfert à la fin de l’année. Son profil est intéressant, mais d’une part on n’a pas d’argent et d’autre part, on n’a pas mis son nom dans la liste des joueurs à acheter » a indiqué André Villas Boas.



« On n’a ni les moyens ni l’intérêt pour le faire venir »

« Ça a pris de l’importance et je ne sais pas pourquoi, jusqu’au moment où le joueur était en contact avec certains joueurs de l’effectif. J’ai fait savoir à l’entourage du joueur qu’on n’est pas sur lui, on n’a pas fait d’offre. On n’a ni les moyens ni l’intérêt pour le faire venir. Je lui souhaite le meilleur. Ce n’est pas parce qu’il n’a pas la qualité, mais parce qu’on n’a pas les capacités et qu’on cherche un autre profil » a insisté le technicien portugais du club phocéen. Une déclaration forte qui semble mettre fin à ce feuilleton. Il faudra vraisemblablement trouver une autre équipe à Mbaye Niang malgré son amour de la Canebière. Tottenham qui était sur le coup pourrait revenir à la charge. Sauf si les Spurs de José Mourinho ne changent d’avis comme l’OM.



