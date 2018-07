Mercato - PSG : Cavani aurait fixé une condition au Napoli !

Et si le meilleur buteur de l’histoire du PSG quittait le club après cinq saisons de bons et loyaux services ? C’est en tout cas une des rumeurs qui s’intensifie du côté du club de la capitale. Edinson Cavani(31 ans) pourrait revenir dans son ancien club, Naples, dans lequel il avait évolué entre 2010 et 2013. L’international uruguayen serait d’ailleurs en contact avec le club italien, et ne serait pas contre un retour en terre promise. Et en cas de départ, Edinson Cavani aurait formulé une demande auprès du Napoli…



Cavani veut un accord entre les clubs avant de négocier

Selon les informations du Corriere Dello Sport , Edinson Cavani aurait soumis une exigence. En effet, l’international uruguayen accepterait de négocier avec Naples uniquement si le PSG et le club italien se mettent d’accord concernant son départ. Si son contrat se termine en juin 2020, un départ ne serait toujours pas à l’ordre du jour pour le PSG. Reste à savoir si Aurelio de Laurentiis aura les arguments pour convaincre Nasser Al khelaifi de lâcher le meilleur buteur de l’histoire du PSG.