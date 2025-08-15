Mercato : Pape Gueye dans le viseur d'un club saoudien

Son club de Villarreal a également été approché par NEOM en vue d’un transfert. Le club saoudien est prêt à payer le montant souhaité par la direction espagnole pour laisser partir Pape Gueye.

Villarreal espère récupérer une somme comprise entre 15 et 20 millions d’euros pour le Sénégalais dont le contrat en Espagne doit s’achever en juin 2028.

Le club de NEOM en Arabie Saoudite espère attirer Pape Gueye. Selon les informations de RMC Sport, le milieu de terrain sénégalais a fait l’objet de premiers contacts avec les dirigeants de la formation promue en Saudi Pro League. Il n'a pas validé le principe d'un départ mais le joueur de 26 ans se pose la question d’un départ vers l’Arabie saoudite.