Mercato - Raheem Sterling évoque l’intérêt du Real Madrid

A moins d’une semaine du huitième de finale aller de Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid, Raheem Sterling s’est confié longuement au journal As. L’international anglais a notamment évoqué l’intérêt du Real Madrid et n’a pas fermé la porte à une arrivée à la Casa Blanca.



« Je suis un joueur de City et j’apprécie cela, même si les choses ne se sont pas passées comme prévu en Premier League. Nous avons une grande opportunité en Ligue des champions, même si je dis toujours que le Real Madrid est un club fantastique, dans un pays avec un temps incroyable », a-t-il rapporté. En tout cas, les Citizens ont une belle épine dans le pied suite à leur interdiction de participer à toute compétition européenne lors des deux prochaines saisons. Cela les expose à un possible départ de l’international anglais. Affaire à suivre.



Foot Mercato