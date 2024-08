Mercato : Rennes a formulé une offre au Barcelone pour Mikayil Faye

Après Nice et Monaco, le Stade Rennais est passé à l’attaque sur Mikayil Faye. D’après les informations de Sport, le Stade Rennais a formulé une offre concrète aux Blaugranas. Il s’agirait même de la seconde offensive de l’été de la part des Bretons après avoir vu une tentative de 7 millions d’euros être refusée.



Cette seconde offensive serait bien plus importante, à hauteur de 10 millions d’euros, en plus d’un pourcentage à une possible revente à hauteur de 20 %.



Toujours selon Sport, Rennes a accédé à certaines demandes du Barça. De quoi rendre ce dossier assez concret.

Reste à savoir si cela sera suffisant à convaincre les Catalans de lâcher leur espoir, eux qui, on le rappelle, ont besoin de vendre assez rapidement. Du côté rennais, les besoins en défense sont, eux aussi, assez urgent.



À 20 ans, Mikayil Faye n’a jamais eu sa chance en équipe première du FC Barcelone. Il est en revanche un élément essentiel de l’équipe réserve, ce qui lui a valu d’être déjà international sénégalais. Il a fêté sa première sélection en mars 2024, marquant au passage son premier but face au Gabon.



Ses performances avec le Barça B et les « Lions » de la Teranga ne sont pas passées inaperçues dans le championnat français.