Mercato : Watford et Leeds United proches d’un accord pour Ismaïla Sarr

Les négociations entre Watford et Leeds United pour un transfert d’Ismaïla Sarr, sur ce mercato d’été, connaîtraient de grandes avancées. L’ailier sénégalais se rapprocherait des Peacocks.



Malgré la relégation de Watford mais également son but début de saison marqué par un magnifique but lors de son deuxième match de Championship, Ismaïla Sarr pourrait bien quitter ses Hornets avant la fin du mercato estival. Comme annoncé depuis plusieurs jours, l’ailier sénégalais se trouvent dans le viseur de Leeds United qui voudrait faire de lui le remplaçant de Raphinha.



Et les dernières informations indiquent que l’ancien pensionnaire de l’Académie Génération Foot se rapprocherait considérablement du Stade Elland Road. En effet, selon Foot Mercato, réputé pour ses bonnes informations en matière de transfert, comme l’indique notamment son nom, Leeds United et Watford seraient proches de tomber d’accord concernant le transfert d’Ismaïla Sarr.



Dans le même temps, la formation entraînée par l’Américain Jesse Marsch serait sur le point de s’entendre avec le Champion d’Afrique concernant les modalités de son arrivée. En revanche, pour voir débarquer l’ancien joueur du FC Metz et du Stade Rennais à Ellan Road, Leeds United devra se séparer d’un joueur pour libérer une place dans l’effectif. A voir donc comment cela va aboutir.



