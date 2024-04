Mercato : le Brésilien Thiago Silva va quitter Chelsea en fin de saison, mais ne part pas en retraite

Passé par le PSG entre 2012 et 2020, le Brésilien Thiago Silva ne prolongera pas avec Chelsea à l’issue de la saison d’après Fabrizio Romano. Cependant, l’ancien membre de la Seleçao, qui fêtera ses 40 ans septembre, ne compte pas raccrocher les crampons.



Thiago Silva et Chelsea, ce devrait être la fin d’une aventure de quatre années de collaboration. Selon le journaliste spécialisé dans le mercato Fabrizio Romano, le défenseur central de 39 ans va quitter les Blues à l’issue de la saison. Non prolongé, il sera libre de s’engager où il le souhaite.



L’ex international brésilien était arrivé en 2020 dans le club londonien, après un passage de huit ans au PSG, et avait soulevé sa première Ligue des champions de sa carrière en 2021 sous les ordres de Thomas Tuchel.



Un retour dans son club formateur ?



Malgré le fait qu’il aura 40 ans en septembre prochain, « O’Monstro », comme il est surnommé, n’envisage pas encore de raccrocher les crampons. Si plusieurs options s’offrent à lui, la plus sérieuse serait un retour à Fluminense (Brésil), son club formateur, qui souhaite l’attirer depuis plusieurs années.



Néanmoins, des clubs d’Arabie saoudite devraient se manifester cet été, et la différence salariale importante pourrait jouer en leur faveur.