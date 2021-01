Mercato: le club saoudien Al Shabab veut recruter Mbaye Niang

En quête d'un attaquant, Al Shabab (Arabie Saoudite) aimerait attirer M'Baye Niang sous la forme d'un prêt, rapporte Foot Mercato. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Rennes, l'avant-centre formé au SM Caen sort d'une première partie de saison compliquée avec les Bretons. Il n'a d'ailleurs disputé que 9 rencontres et inscrit 1 but cette saison.



L'international sénégalais, qui a fait part de ses envies d'aller voir ailleurs lors du dernier mercato, n'avait pas pu trouver preneur malgré l'intérêt de l'OM, de l'ASSE ou encore d'Al-Duhail au Qatar.



Selon Foot Mercato, outre Al Shabab, d'autres formations saoudiennes ont fait part de leur intérêt pour le joueur. Âgé de 26, l'ancien de Monptellier ne dirait pas non à une destination exotique.



Toutefois, pour Mbaye Niang, partir dans un championnat comme celui de l'Arabie Saoudite, pourrait le priver de participation à la prochaine CAN. Le sélectionneur du Sénégal ayant opté de n'appeler en équipe nationale que les joueurs évoluant dans les "grands championnats".