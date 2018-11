Mercato presse : Dj Boubs atterit à la 2Stv

L'animateur Dj Boubs, qui a récemment quitté le groupe Futur Médias, a déposé ses baluchons chez El Hadji Ndiaye. En effet il démarre sur la 2STV ce soir une co-production E-Média- 2STV "Vous et Nous ". A la présentation DJ Boub’s, Ya Awa et Eva Chon avec un principal invité Baaba Maal.



Seulement, cette arrivée surprise de Dj Boubs à la télévision d’El Hadj NDiaye laisse présager que le groupe éditeur de la radio E-media n’est pas encore dans les plans pour lancer sa télévision, déjà annoncée en Décembre. A moins que la bande à Alassane Samba Diop ne décide de renvoyer à plus tard le projet de télévision, ce choix est un indicateur de taille dans les perspectives du groupe de presse nouvellement lancé.