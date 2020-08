Mermoz: une fabrique de produits chimiques démantelée

Une entreprise clandestine de fabrication de produits chimiques a été découverte à Mermoz, un quartier résidentiel à Dakar. La gendarmerie, qui a procédé au démantèlement le 11 août dernier, a procédé à l’arrestation de trois (3) individus. Un important stock de produits chimiques dont le xylophène et l’acide sulfurique « H2SO2 » a été saisi.



Selon une source de l’Observateur « ce produit chimique est le plus puissant des acides simples. Il est fortement exothermique et est aussi employé dans le raffinage du pétrole le stockage de l’électricité dans les batteries au plomb, la synthèse de colorants, d’explosifs et de détergents ».



Plus de 100 cartons, plus de 12 bouteilles de diluants et 50 cartons de 12 bouteilles de verni, prêts à être mis sur le marché noir, 50 cartons de 12 bouteilles d’acide cellulosique, 100 litres de produits chimiques, ont été saisis par les hommes du commandant Sangaré.



Arrêtés, AB. Thiaw et A. Sané ont révélé que cela fait 6 ans qu’ils exercent irrégulièrement dans cette entreprise.



Placés en garde à vue pour les délits d’associations de malfaiteurs, mise en danger de la vie d’autrui, exploitation clandestine d’une usine de fabrication de produits chimiques entre autres, ils ont été déférés au parquet.