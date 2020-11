Mes Mayacine Tounkara, Boubacar Wade renforcent la défense de Souleymane Téliko pour le 30 novembre

Dans la procédure initiée par le ministre de la Justice, de grands avocats, ténors du barreau ont jugé nécessaire d'assister le juge Souleymane Teliko. D'après le journal "LES ÉCHOS" de ce 20 novembre la défense du juge s'est renforcée. Le président de l'Ums a désormais à ses cotés Me Mayacine Tounkara, ancien magistrat et grand procédurier et Me Boubacar Wade.



Des réunions de préparation se tiennent entre Magistrats.

Les constitutions se font en masse du côté des magistrats. Selon ces derniers, ils n'admettent pas que le président de leur association soit sanctionné. Et qu'au-delà du juge Souleymane Téliko, c'est l'institution que la chancellerie cherche à museler et ils ne l'accepteront jamais. D'ailleurs, des stratégies de défense se peaufinent. Les réunions de préparations se tiennent entre les magistrats d'un côté et les avocats de l'autre, depuis quelque temps.



Le président de l'Ums va devoir répondre à la question principale qui est de savoir si, à son avis, il n'est pas en train de dénigrer ou décrédibiliser la justice sénégalaise, lorsqu'il dit que les droits de Khalifa Sall ont été violés.