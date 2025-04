Message à la Nation : le Président Diomaye réaffirme le vaste chantier de réformes pour le pays

Dans son message à la nation, prononcé ce jeudi 3 avril 2025, le président de la République, Diomaye Faye, a fait le point sur l'année écoulée et sur les réformes qu’il a engagées pour transformer profondément le Sénégal. "Voilà un an déjà que nous avons entrepris de transformer profondément notre pays, en dressant avec rigueur et lucidité, un diagnostic sans complaisance de la situation économique", a déclaré le Président, soulignant la clarté et la franchise du bilan posé.



Le Chef de l'État a reconnu les défis économiques actuels auxquels fait face le pays, mais a insisté sur la nécessité de faire face à ces difficultés avec responsabilité. "Malgré la situation actuelle, nous devrons relever, le devoir de vérité constitue le socle de la rupture systémique que nous avons engagée avec détermination et responsabilité", a-t-il affirmé, soulignant que la transparence et la vérité sont les fondements de la transformation en cours.



Le Président Diomaye a précisé que son gouvernement est résolument engagé dans un vaste chantier de réformes visant à remettre les finances publiques sur des bases saines et durables. Parmi les priorités de ces réformes, il a mentionné l’optimisation des finances locales, qui permettra de mieux répartir les ressources et de stimuler le développement à travers tout le territoire. Cette réorganisation vise à renforcer l'efficacité des actions publiques au niveau local.



Le Président a également évoqué l’importance d’une politique budgétaire transparente, en mettant l’accent sur la nécessité de garantir la clarté dans la gestion des fonds publics. "Nous nous engageons à mener une politique budgétaire claire et transparente, afin de renforcer la confiance des citoyens et des partenaires internationaux", a-t-il précisé.



Dans le cadre de ce vaste chantier de réformes, l’optimisation des dépenses publiques et la rationalisation de la gestion de la dette seront également des axes centraux de la politique gouvernementale. "Il est impératif de gérer nos ressources avec efficacité, de rationaliser nos dépenses et d’assurer une gestion rigoureuse de la dette, afin de préserver la viabilité de nos finances publiques", a souligné le Président Diomaye Faye.