Messi-Ronaldo, le 'Clasico' des 1.000 buts

Avant de sortir pour blessure à la mi-temps, Cristiano Ronaldo n'a pas manqué de marquer un but, pour égaliser après le premier but de Suarez pour éviter la victoire du Barça, il sera l'éternel rival du club catalan.

Après l'égalisation, c'est Messi qui a profité de la faute de Suarez pour aller de l'avant, cette fois en infériorité numérique, Messi a enchainé plusieurs dribles avant de frapper dans le ras du poteau gauche des cages de Navas, qui ne pouvait rien faire.

L'Argentin et le Portugais ont bien joué le coup pour ce 'clasico' au Camp Nou, ce soir-là, ils ont dépassé les 1.000 buts à eux deux. 551 pour Messi avec Barcelone et 449 pour Ronaldo et le Real Madrid.

Depuis son premier match en équipe première lors de la saison 2004-2005, l'Argentin a disputé 635 rencontres avec le FC Barcelone et a marqué 551 buts et délivré 181 passes décisives, il est le meilleur joueur de l'histoire du club.

Au Real Madrid, le Portugais est arrivé au Santiago Bernabéul'été de 2009 pour détruire tous les records du club. En 436 matches il a marqué 449 buts et délivré 120 passes décisives.

Il faut savoir que ce n'est donc pas un hasard si les deux joueurs arrivent aux 1.000 buts lors du 'clasico'. À ce jour, Messi a disputé 38 'clasicos' il a marqué 26 buts alors que Ronaldo a participé à 30 et en a marqué 18.

Avec Besoccer