Messi a passé la soirée avec Neymar et des joueurs du PSG

Actuellement sans emploi puisque son contrat avec le FC Barcelone a pris fin le 30 juin dernier, Lionel Messi (34 ans) devrait cependant signer prochainement un nouveau bail avec les Blaugranas. En attendant, l'attaquant argentin vainqueur cet été de la Copa América est en vacances et le sera jusqu'à ce que son avenir soit défini. Pour le moment, il profite et il a pu croiser certains de ses amis à Ibiza.



Lionel Messi a passé la soirée avec ses partenaires de sélection Leandro Paredes et Angel Di Maria, ainsi que Neymar son ancien coéquipier à Barcelone et Marco Verratti qui a gagné l'Euro cet été avec l'Italie. Un moment sympathique aux Baléares pour les cinq hommes qui ont pu profiter alors que les quatre Parisiens vont prochainement faire leur retour au PSG.