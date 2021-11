Messi agace les dirigeants du PSG

Le PSG pensait avoir réalisé un véritable coup de maître en attirant Lionel Messi dans la capitale. Mais si l’arrivée du sextuple Ballon d’or a bien été la bombe médiatique et commerciale attendue par les dirigeants du club, le meneur de jeu argentin peine en revanche à affoler les compteurs comme imaginé par les vice-champions de France. S’il a certes marqué à trois reprises en Ligue des champions, dont un doublé capital face à Leipzig, il n’a en revanche toujours pas ouvert son compteur en Ligue 1.



Le natif de Rosario n’a d’ailleurs disputé que cinq rencontres en Ligue 1 depuis son arrivée. La faute à des débuts retardés, des aller-retour en Argentine pour les éliminatoires et divers pépins physiques. La situation est telle que l’ancien Barcelonais a disputé plus de rencontres avec l’Albiceleste qu'avec le club de la capitale. Une situation qui n’est pas sans agacer les dirigeants parisiens comme en témoigne le coup de sang de Leonardo après les convocations de Lionel Messi et Leandro Paredes avec l’Argentine malgré leurs problèmes physiques.



Et en croire le quotidien El Espanol, les prestations livrées par l’Argentin depuis le début de saison commenceraient également à faire grincer des dents au sein de l’état-major des Rouge et Bleu qui s’attendait en effet à voir l’Argentin survoler les débats en Ligue 1. La méforme affichée par l’ancien Barcelonais passe mal.



Mais le mal-être n’est pas seulement physique, Il est également moral. Lionel Messi s’accommoderait mal de la vie parisienne comme il l’a récemment confié à Sport. Surtout, après deux décennies passées en Catalogne, il n’aurait toujours pas digéré son départ de Barcelone