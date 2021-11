Messi marque enfin son premier but en Ligue 1

Le premier but de Leo Messi dans le championnat de France est enfin arrivé, pour le plus grand bonheur des supporteurs parisiens. Cet après-midi face à Nantes, le sextuple Ballon d'Or argentin a inscrit le troisième but parisien, scellant la victoire du PSG 3-1.



Bien servi par Kylian Mbappé au départ de l'action, Messi a fait sa 'spéciale' en placant une frappe dans le petit filet de Lafont après avoir repiqué dans l'axe.



L'attente se faisait longue, malgré plusieurs buts inscrits en ligue des Champions. En neuf matchs toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain, Messi avait inscrit trois buts mais aucun en première division française, jusqu'à aujourd'hui.



Certaines mauvaises langues diraient que la Ligue 1 n'est pas un championnat de haut-niveau, mais force est de constaster que son adaptation au sein d'un nouvel effectif rempli de stars n'a pas été facile.



Après plus de 15 années passées au FC Barcelone, Messi découvre un nouveau club, mais aussi un nouveau championnat dont le style de jeu est très différent de celui de la Liga qu'il a tant dominé pendant plus d'une décennie.



Désormais sur sa lancée, le numéro 30 parisien compte bien enchaîner les buts et les bonnes performances sous ses nouvelles couleurs, avec un seul et unique objectif : remporter sa cinquième ligue des Champions.