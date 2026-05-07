Audience : Le président de l'ITIE expose à Bassirou Diomaye Faye les défis de la gouvernance extractive

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a accordé une audience ce jeudi 7 mai 2026, au président du Comité national de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), Thialy Faye.



Dans son discours, le président de l’ITIE a estimé que ce « moment revêt une importance toute particulière. Il intervient à un tournant décisif de l’histoire économique de notre pays, marqué par l’entrée effective du Sénégal dans le cercle des nations productrices de pétrole et de gaz, mais également par une reconnaissance internationale majeure de nos efforts en matière de gouvernance des ressources naturelles ».



Une note de 89 sur 100 obtenue le 18 mars 2026



Thialy Faye a rappelé que le 18 mars 2026, le Conseil d’administration de l’ITIE a attribué au Sénégal la note de 89 points sur 100, correspondant à la mention « Très Bon » dans la mise en œuvre de la Norme ITIE 2023.



Selon lui, ce résultat constitue, selon lui, la « troisième validation consécutive à un niveau élevé, confirmant la « trajectoire d’amélioration continue engagée depuis l’adhésion de notre pays à l’ITIE en 2013 ».



Le président du Comité national ITIE a détaillé les piliers de cette performance : une transparence renforcée des revenus extractifs, avec des données publiées de manière régulière et dans des délais courts ; un alignement stratégique du processus ITIE avec les priorités nationales, notamment en matière de mobilisation des ressources internes ; un engagement constant de l’État, sous votre leadership, en faveur de la transparence, de la redevabilité et de la bonne gouvernance.



Pour M. Faye, cette reconnaissance positionne aujourd’hui le Sénégal parmi les « leaders mondiaux de la transparence extractive », à un moment où les « revenus pétroliers et gaziers commencent à se matérialiser».



Malgré les performances enregistrées, la Validation a identifié plusieurs défis structurants qui appellent une attention particulière : La non-effectivité des transferts infranationaux, alors même qu’un cadre légal existe pour assurer le partage des revenus avec les collectivités territoriales ; des faiblesses dans le suivi de l’attribution et du transfert des licences minières, notamment en matière de traçabilité et de mise à jour des données ; des lacunes dans la transparence sur la propriété effective, en particulier concernant l’identification des bénéficiaires réels et des personnes politiquement exposées ; une insuffisance dans la publication des données non financières, telles que les volumes de production et d’exportation.



Enfin, un besoin accru de capacités analytiques, pour faire évoluer l’ITIE d’un outil de déclaration vers un véritable instrument d’analyse économique et de contrôle.

Des axes stratégiques pour 2026-2029



Fort de ces constats, le Comité national ITIE a défini plusieurs axes stratégiques pour la période 2026-2029: rendre effectifs les transferts infranationaux afin que les communautés impactées bénéficient directement des retombées de l’exploitation des ressources naturelles, renforcer la transparence fiscale dans les projets pétroliers et gaziers, notamment à travers une meilleure divulgation des coûts pétroliers et une analyse de conformité des paiements, engager une réflexion sur l’institutionnalisation de l’ITIE par la loi, pour inscrire durablement les exigences de transparence dans notre ordre juridique.



Les sollicitations du Comité national ITIE



Au regard de ces enjeux, le Comité national ITIE sollicite respectueusement :

Le renouvellement de votre engagement de haut niveau en faveur des principes de transparence et de redevabilité ; des instructions fermes pour l’exécution effective des transferts aux collectivités territoriales ; la mise en place d’un mécanisme interministériel de suivi des actions correctives issues de la validation.



De plus, l’ITIE sollicite un renforcement des moyens du Secrétariat national ITIE, notamment en ressources financières et humaines spécialisées ; et l’appui de la Présidence à l’élaboration d’un cadre législatif dédié à l’ITIE.



Thialy Faye a tenu à rappeler que le score de 89 sur 100 obtenu par le Sénégal « n'est pas un aboutissement. Il est une base solide sur laquelle bâtir une gouvernance extractive exemplaire ».



« L'ambition que nous portons collectivement est claire : faire de la transparence non pas une contrainte, mais un levier de souveraineté économique, un instrument de justice territoriale, et un fondement durable de la confiance entre l'État et les citoyens », a-t-il conclu.