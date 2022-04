Météo : chaleur dans les régions de l’intérieur, températures plus clémentes sur le littoral ( Anacim)

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce que la chaleur va persister dans les régions de l’intérieur du Sénégal dans la journée de samedi allant à dimanche, période qui sera dans le même temps marquée par des températures "relativement clémentes" sur le littoral.





"Au courant de la journée (de samedi) allant à demain, le ciel restera dégagé sur toute l’étendue du territoire. Le temps chaud persistera à l’intérieur du pays notamment dans les régions est, sud et centre où les pics de la journée varieront entre 41° et 44°C", lit-on dans un bulletin de l’ANACIM.



Sur le littoral, "les températures resteront relativement clémentes", indiquent les prévisionnistes météo, ajoutant que la fraîcheur nocturne et matinale se maintiendra sur les zones côtières.



"Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents dominants d’intensités faibles à modérées, seront de secteur nord à nord-ouest sur la quasi-totalité du pays", peut-on lire.