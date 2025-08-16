Météo : des pluies intermittentes attendues sur plusieurs régions du Sénégal ce samedi soir

Ces averses toucheront principalement les régions suivantes : Dakar, Thiès, Diourbel, Kaolack, Fatick, Mbour, Ziguinchor, Kolda, Cap-Skirring et Kédougou.

Par ailleurs, des pluies accompagnées d’orages sont attendues dans le nord du pays, notamment à Podor, Richard-Toll, Saint-Louis, Louga et Linguère, ainsi que dans l’ouest (Kayar, Mboro, Mékhé, Pékesse, Tivaouane) et l’est (Bakel, Tambacounda, Koungheul).

Après les précipitations enregistrées cet après-midi sur une grande partie du territoire – notamment à Podor, Matam, Tambacounda, Kolda, Kaolack, Diourbel, Koungheul, Fatick, Nioro et Mbour, l’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) prévoit la poursuite de pluies intermittentes d’intensité faible à modérée dans la nuit de ce samedi.