Météo : des températures allant jusqu’à 37°C à l’intérieur du pays

La météo des prochaines vingt-quatre heures annonce un temps globalement stable sur l’ensemble du territoire, avec un ciel « un peu moins chargé » selon le bulletin publié ce 27 novembre. Les régions du Centre-sud et de l’Est resteront toutefois davantage couvertes, tandis que le reste du pays bénéficiera d’éclaircies et de conditions atmosphériques plus clémentes.La chaleur repart légèrement à la hausse, particulièrement dans les zones centrales et orientales où les températures maximales oscilleront entre 35°C et 37°C. Le littoral devrait rester plus tempéré. La nuit, en revanche, s’annonce fraîche avec des valeurs souvent inférieures à 23°C, un contraste thermique habituel en cette période de transition vers l’harmattan.Les prévisionnistes indiquent également une bonne visibilité sur l’ensemble du pays, un facteur favorable aux déplacements routiers et aériens. Les vents souffleront du Nord à Nord-est, avec une intensité qualifiée de faible à modérée. Les services météorologiques recommandent toutefois de rester attentif aux risques liés à la chaleur en journée, notamment sur les activités en extérieur, en rappelant l’importance de l’hydratation et de la vigilance pendant les heures les plus chaudes.Ces conditions devraient se maintenir jusqu’au 28 novembre à 12 heures, avant une nouvelle mise à jour des services météo.