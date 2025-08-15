Météo : fortes pluies et orages sur plusieurs régions, risque de mer agitée

Des orages accompagnés de pluies modérées à fortes sont prévus sur la Grande Côte, entre Saint-Louis et Cayar, dans le Centre-Ouest à Kébémer et Louga, ainsi que dans le Sud (Kédougou, Kolda, Sédhiou) et l’Est (Tambacounda, Bakel).

Ailleurs sur le territoire, des averses éparses sont possibles.

L’ANACIM lance également un avis aux pêcheurs : de fortes pluies sont attendues sur l’ensemble de la côte sénégalaise, avec un risque de mer agitée.

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce que, de 18h à minuit, des pluies intermittentes modérées à fortes sont attendues sur le littoral, notamment à Dakar, Mbour, Thiès et les Îles du Saloum.Dans les régions de Ziguinchor, Cap-Skirring, Kaolack et Kaffrine, les averses seront faibles à modérées.