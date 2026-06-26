Retard des salaires de Xëyu Ndaw Gni : l’ASERGMV évoque des dysfonctionnements au Trésor public

L’Agence sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille verte (ASERGMV) a réagi aux retards constatés dans le paiement des salaires du mois de mai 2026 des agents du programme Xëyu Ndaw Gni, affirmant que cette situation est indépendante de sa volonté.



Dans un communiqué daté du 25 juin, la Direction générale précise que tous les ordres de virement requis ont été transmis en temps opportun aux services compétents du Trésor public. Par conséquent, elle souligne que le traitement comptable et l'exécution effective de ces “virements relèvent exclusivement des procédures internes du Trésor, sur lesquelles l'ASERGMV n'exerce aucun contrôle”.



Par ailleurs, la direction rappelle que le Trésor public a récemment informé l'opinion publique, par voie de communiqué, que des incidents techniques majeurs affectant ses systèmes d'information ont perturbé plusieurs opérations de paiement. “Ces dysfonctionnements ont notamment généré des anomalies, telles que des doubles virements de salaires du mois d'avril de certains agents du programme, témoignant ainsi des difficultés techniques actuelles de la plateforme”, peut-on lire.



L'ASERGMV dit suivre l'évolution de cette situation avec la plus grande attention. L’Agence indique que ses équipes restent en étroite collaboration avec les services du Trésor public afin de garantir une régularisation des paiements en attente dans les plus brefs délais.



L'Agence remercie les agents du programme Xëyu Ndaw Gni pour leur “patience et leur professionnalisme” face à cette “situation indépendante de sa volonté”.