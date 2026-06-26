Climat : l'Allemagne bat son record absolu de chaleur avec 41,3°C à Sarrebruck

L'Allemagne a enregistré un record absolu de température maximale ce vendredi 26 juin, avec un pic à 41,3°C relevé dans un quartier de la ville de Sarrebruck, dans l'ouest du pays. L'information repose sur les données préliminaires communiquées par le service météorologique allemand (DWD).



Ce seuil historique pourrait d'ailleurs ne pas en rester là. Interrogé par l'AFP, Uwe Baumgarten, météorologue au DWD, a averti qu'« il est tout à fait possible que cette température soit à nouveau atteinte demain (samedi), voire légèrement dépassée », prolongeant ainsi cette vague de chaleur exceptionnelle sur le territoire allemand.