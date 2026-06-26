Coupe Amílcar Cabral 2026 : Aly Male dévoile une liste de 26 joueurs locaux pour la préparation

Le sélectionneur Aly Male a dévoilé une liste de 26 joueurs de l’équipe nationale locale pour la préparation de la Coupe Amílcar Cabral 2026, prévue en Guinée du 15 au 30 août 2026.



Les “Lions” locaux entrent en regroupement fermé au Centre d'Excellence Youssoupha Ndiaye de Guéréo du 29 juin au 4 juillet 2026.





Liste des 26 joueurs convoqués



1. PAPE ABDOULAYE DIENG TEUNGUETH FC



2. SAMBA MBALLO US GOREE



3. ALIOUNE SECK AJEL DE RUFISQUE



4. PA JOE CLEMENT DIOUF TEUNGUETH FC



5. NDARAW SARR AJEL DE RUFISQUE



6. KHALIFA ABABACAR BA US GOREE



7. MOUSTAPHA GUEYE TEUNGUETH FC



8. DJIBY NDOYE US OUAKAM



9. ALASSANE LY TEUNGUETH FC



10. STANISLAS ANDRE SARR US GOREE



11. OUSMANE YERI DIAKHATE AJEL DE RUFISQUE



12. PAPA MALICK NDOYE DAKAR SACRE CŒUR



13. MALICK SAMBOU CASA SPORTS



14. MOUHAMED DIENG GENERATION FOOT



15. SEYDOU NOUROU DIT KHALIL NDIONE SONACOS DE DIOURBEL



16. PATHE SECK US GOREE



17. VIEUX CISSE US GOREE



18. MAGUETTE DIOP TEUNGUETH FC





19.MALICK NDOYE ASC LES JARAAF DE DAKAR





20. ALASSANE GUEYE US OUAKAM





21. MAME SALIOU THIOUNE WALLYDAAN DE THIES



22. MOUHAMED DIOP AJEL DE RUFISQUE



23. MOUHAMED BEN HABIB DIOUF TEUNGUETH FC



24. IBRAHIMA DIENG AS PIKINE



25. MBAYE NDIAYE ASC LES JARAAF DE DAKAR



26. OUSMANE THIOMBANE TEUNGUETH FC



