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Coupe Amílcar Cabral 2026 : Aly Male dévoile une liste de 26 joueurs locaux pour la préparation



Coupe Amílcar Cabral 2026 : Aly Male dévoile une liste de 26 joueurs locaux pour la préparation
Le sélectionneur Aly Male a dévoilé une liste de 26 joueurs de l’équipe nationale locale  pour la préparation de la Coupe Amílcar Cabral 2026, prévue en Guinée du 15 au 30 août 2026.

Les “Lions” locaux entrent en regroupement fermé au Centre d'Excellence Youssoupha Ndiaye de Guéréo du 29 juin au 4 juillet 2026.


Liste des 26 joueurs convoqués

1. PAPE ABDOULAYE DIENG TEUNGUETH FC

2. SAMBA MBALLO US GOREE

3. ALIOUNE SECK AJEL DE RUFISQUE

4. PA JOE CLEMENT DIOUF  TEUNGUETH FC

5. NDARAW SARR AJEL DE RUFISQUE

6. KHALIFA ABABACAR BA  US GOREE

7. MOUSTAPHA GUEYE TEUNGUETH FC

8. DJIBY NDOYE US OUAKAM

9. ALASSANE LY TEUNGUETH FC

10. STANISLAS ANDRE SARR US GOREE

11. OUSMANE YERI DIAKHATE AJEL DE RUFISQUE

12. PAPA MALICK NDOYE DAKAR SACRE CŒUR

13. MALICK SAMBOU CASA SPORTS

14. MOUHAMED DIENG GENERATION FOOT

15. SEYDOU NOUROU DIT KHALIL NDIONE SONACOS DE DIOURBEL

16. PATHE SECK US GOREE

17. VIEUX CISSE US GOREE

18. MAGUETTE DIOP TEUNGUETH FC


19.MALICK NDOYE ASC LES JARAAF DE DAKAR


20. ALASSANE GUEYE US OUAKAM


21. MAME SALIOU THIOUNE WALLYDAAN DE THIES

22. MOUHAMED DIOP AJEL DE RUFISQUE

23. MOUHAMED BEN HABIB DIOUF TEUNGUETH FC

24. IBRAHIMA DIENG AS PIKINE

25. MBAYE NDIAYE ASC LES JARAAF DE DAKAR

26. OUSMANE THIOMBANE TEUNGUETH FC

 
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Vendredi 26 Juin 2026 - 18:43


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