Coupe Amílcar Cabral 2026 : Aly Male dévoile une liste de 26 joueurs locaux pour la préparation

Le sélectionneur Aly Male a dévoilé une liste de 26 joueurs de l’équipe nationale locale pour la préparation de la Coupe Amílcar Cabral 2026, prévue en Guinée du 15 au 30 août 2026.
Les “Lions” locaux entrent en regroupement fermé au Centre d'Excellence Youssoupha Ndiaye de Guéréo du 29 juin au 4 juillet 2026.
Liste des 26 joueurs convoqués
1. PAPE ABDOULAYE DIENG TEUNGUETH FC
2. SAMBA MBALLO US GOREE
3. ALIOUNE SECK AJEL DE RUFISQUE
4. PA JOE CLEMENT DIOUF TEUNGUETH FC
5. NDARAW SARR AJEL DE RUFISQUE
6. KHALIFA ABABACAR BA US GOREE
7. MOUSTAPHA GUEYE TEUNGUETH FC
8. DJIBY NDOYE US OUAKAM
9. ALASSANE LY TEUNGUETH FC
10. STANISLAS ANDRE SARR US GOREE
11. OUSMANE YERI DIAKHATE AJEL DE RUFISQUE
12. PAPA MALICK NDOYE DAKAR SACRE CŒUR
13. MALICK SAMBOU CASA SPORTS
14. MOUHAMED DIENG GENERATION FOOT
15. SEYDOU NOUROU DIT KHALIL NDIONE SONACOS DE DIOURBEL
16. PATHE SECK US GOREE
17. VIEUX CISSE US GOREE
18. MAGUETTE DIOP TEUNGUETH FC
19.MALICK NDOYE ASC LES JARAAF DE DAKAR
20. ALASSANE GUEYE US OUAKAM
21. MAME SALIOU THIOUNE WALLYDAAN DE THIES
22. MOUHAMED DIOP AJEL DE RUFISQUE
23. MOUHAMED BEN HABIB DIOUF TEUNGUETH FC
24. IBRAHIMA DIENG AS PIKINE
25. MBAYE NDIAYE ASC LES JARAAF DE DAKAR
26. OUSMANE THIOMBANE TEUNGUETH FC
Les “Lions” locaux entrent en regroupement fermé au Centre d'Excellence Youssoupha Ndiaye de Guéréo du 29 juin au 4 juillet 2026.
Liste des 26 joueurs convoqués
1. PAPE ABDOULAYE DIENG TEUNGUETH FC
2. SAMBA MBALLO US GOREE
3. ALIOUNE SECK AJEL DE RUFISQUE
4. PA JOE CLEMENT DIOUF TEUNGUETH FC
5. NDARAW SARR AJEL DE RUFISQUE
6. KHALIFA ABABACAR BA US GOREE
7. MOUSTAPHA GUEYE TEUNGUETH FC
8. DJIBY NDOYE US OUAKAM
9. ALASSANE LY TEUNGUETH FC
10. STANISLAS ANDRE SARR US GOREE
11. OUSMANE YERI DIAKHATE AJEL DE RUFISQUE
12. PAPA MALICK NDOYE DAKAR SACRE CŒUR
13. MALICK SAMBOU CASA SPORTS
14. MOUHAMED DIENG GENERATION FOOT
15. SEYDOU NOUROU DIT KHALIL NDIONE SONACOS DE DIOURBEL
16. PATHE SECK US GOREE
17. VIEUX CISSE US GOREE
18. MAGUETTE DIOP TEUNGUETH FC
19.MALICK NDOYE ASC LES JARAAF DE DAKAR
20. ALASSANE GUEYE US OUAKAM
21. MAME SALIOU THIOUNE WALLYDAAN DE THIES
22. MOUHAMED DIOP AJEL DE RUFISQUE
23. MOUHAMED BEN HABIB DIOUF TEUNGUETH FC
24. IBRAHIMA DIENG AS PIKINE
25. MBAYE NDIAYE ASC LES JARAAF DE DAKAR
26. OUSMANE THIOMBANE TEUNGUETH FC
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