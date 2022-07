Météo : les prévisions de ce lundi (ANACIM)

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce des orages accompagnés de pluies cet après-midi, dans les régions Est et Sud du pays. Plus tard dans la soirée allant à la nuit, ces perturbations évolueront progressivement vers les localités Centre, Ouest et Nord, informe la même source.



Qui ajoute, "Dans la matinée du Mardi, les pluies persisteront sur la moitié Ouest du territoire. En raison des pluies attendues, la chaleur sera beaucoup moins soutenue sur une bonne partie du pays".



Toutefois, souligne l'Anacim, " le temps chaud sera marqué sur les régions Nord par endroits avec un pic de températures journalières qui atteindra 38°C

à Podor".

Mais, "les visibilités seront généralement bonnes. Les vents dominants seront de secteur Ouest à Sud et d’intensité faible à modérée", annnonce-t-elle.