Metz : Lamine Camara, Pape Diallo et Malick Mbaye vont découvrir la Ligue 1

Arrivés en mars dernier, Pape Amadou Diallo, Lamine Camara et Malick Mbaye vont découvrir la Ligue 1 française la saison prochaine avec le FC Metz.



La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) devait statuer concernant la rencontre entre Bordeaux et Rodez, qui était interrompue le 2 juin, suite à l’intrusion d’un supporter girondin pour frapper le milieu de terrain Lucas Buades. Le verdict est tombé lundi et la commission a pris une décision radicale. Bordeaux perd la rencontre sur tapis vert et démarre la prochaine saison avec un point en moins.



«Après lecture du rapport d’instruction, la Commission, qui constate l’intrusion d’un supporter pour porter volontairement atteinte physiquement à un joueur qui venait d’inscrire un but, prononce les décisions suivantes à l’encontre du FC Girondins de Bordeaux : la perte par pénalité de la rencontre FC Girondins de Bordeaux - Rodez Aveyron Football comptant pour la 38e journée de Ligue 2 », précise un communiqué de la LFP.



Une mauvaise nouvelle pour les Girondins, mais une très bonne pour le FC Metz qui évoluera en Ligue 1. Les Messins ont commenté cette nouvelle.



«Le club grenat a pris connaissance de la décision de la commission de discipline de la LFP rendue ce lundi 12 juin 2023, qui confirme la deuxième place du FC Metz au classement final du Championnat de France de Ligue 2 BKT 2022-2023. Le FC Metz peut désormais pleinement préparer la saison 2023-2024 en Ligue 1. Le club à la Croix de Lorraine tient également à remercier une nouvelle fois l’ensemble de ses supporters pour leur soutien inconditionnel qui l’a conduit à cette belle réussite sportive, et leur donne rendez-vous dès le mois d’août pour une 64ème saison parmi l’élite », lit-on dans le communiqué.



Plusieurs Sénégalais défendront les couleurs de Metz en Ligue 1 la saison prochaine. Il s’agit de Cheikh Tidiane Sabaly, du gardien de but Ousmane Ba, le défenseur Ababacar Lo ou encore l’attaquant Mamadou Lamine Guèye.



A Metz depuis des années, ils seront accompagnés par les pépites Papa Amadou Diallo, Lamine Camara et Malick Mbaye, qui ont remporté le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2023.

Ces jeunes joueurs seront attendus en Ligue 1 à partir du mois d’août prochain. Ils auront l’occasion de découvrir l’élite.