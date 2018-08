Metz renverse Clermont grâce à Niane et Diallo

Mené 2 à 0 à la 59e minute de jeu, sur la pelouse de Clermont, le FC Metz s'est appuyé sur ses deux pépites sénégalaises pour réaliser une Remontada.



C'est d'abord Ibrahima Niane (entré en jeu à la mi-temps) qui réduit la marque à la 61e minute. 13 minutes plus tard, c'est l'actuel meilleur buteur de la Ligue 2 française qui égalise (74e) et amène son compteur à 5 buts en trois journées de championnat.

A deux minutes de la fin du temps réglementaire, les Messins transforment un coup franc et remportent les trois points de la victoire.



FC Metz récupère donc la tête du classement de Ligue 2 avec 9 points, mais surtout grâce à une très bonne différence de buts (+6).