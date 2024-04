Meurtre à Guédiawaye : un jeune charretier tué à coup de couteau

Un incident tragique a secoué le quartier Baye Laye à Wakhinan Nimzatt (Guédiawaye), où un jeune charretier de la vingtaine a été mortellement poignardé.



Selon les informations rapportées par Rewmi Quotidien, l'incident a débuté par une altercation entre la victime et un autre individu. Au cours de cette dispute, le mis en cause a porté un coup de couteau à son protagoniste.



Transporté d'urgence à l'hôpital pour recevoir des soins, le jeune homme a malheureusement succombé à ses blessures après quelques heures en observation médicale. Face à cette situation, les policiers ont ouvert une enquête afin d'identifier et d'appréhender le présumé meurtrier.