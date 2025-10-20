Meurtre à Guédiawaye : un vigile poignardé à mort à la cité des Nations unies

La cité des Nations unies de Golf-Sud, à Guédiawaye (banlieue dakarois), a été le théâtre d'une violente agression mortelle dans la nuit de mercredi à jeudi. Un vigile, identifié sous le nom de A.B. Tall, 41 ans, a été sauvagement poignardé alors qu'il assurait la surveillance d'un parking. Le quadragénaire, grièvement blessé, a succombé à ses blessures, tandis que l'auteur présumé de l'homicide est toujours en fuite.



Les faits se sont déroulés aux alentours de 3 heures du matin, selon les témoignages recueillis sur place. A.B. Tall, connu pour son sérieux et résidant à l'Unité 11 des Parcelles Assainies, a été la cible d'un ou de plusieurs agresseurs pour des motifs qui restent indéterminés.



Touché à la gorge, le vigile s'est effondré et a été transporté d'urgence à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff. Malgré les efforts des secours, la victime n'a pas survécu à la gravité de ses plaies. Le rapport médicolégal a révélé une « blessure profonde au niveau du cou causée par une arme blanche tranchante ». Selon "L'Observateur", la lame a sectionné la veine jugulaire externe et l'artère carotide, entraînant une hémorragie massive et la mort.



Le poste de police de Golf Sud, immédiatement saisi de l'affaire, a ouvert une enquête pour « homicide volontaire » . Sous la direction du Commissaire intérimaire Cissé, chef du poste de police de Wakhinane-Nimzat, les limiers multiplient les investigations et les auditions de riverains et de potentiels témoins.



Malgré l'activation de toutes les pistes possibles, aucun suspect n'a été arrêté à ce stade. Les recherches se poursuivent activement pour identifier et retrouver le meurtrier qui demeure en cavale.

