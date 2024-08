Meurtre d'Aziz Dabala et son neveu : les premières révélations de l’enquête

D'après les révélations du journal Le Témoin dans son édition du jeudi 22 août, les comptes Wave du danseur Abdoul Aziz Ba, alias "Aziz Dabala", et de son neveu Boubacar Gano, dit "Waly", ont été vidés peu de temps après leur décès. Des retraits d'argent ont été effectués quelques heures seulement après la découverte des corps sans vie des deux hommes.



L’enquête ouverte par le commissariat de Pikine a été finalement confiée à la Division des Investigations Criminelles (DIC). Les premiers éléments de l'enquête, selon Libération, laissent penser que l'affaire pourrait être résolue rapidement. À en croire le journal, les enquêteurs disposent de plusieurs indices concordants et d'éléments probants.



Les constats effectués sur les lieux du drame laissent penser que «Aziz Dabala» et Waly ont été « sauvagement agressés. » « Les deux corps présentaient des blessures ouvertes causées par arme blanche», avance Libération, citant l'enquête. Il souligne que « celui du danseur, en état de putréfaction très avancée, avait au moins six blessures ouvertes».





Pour rappel, Abdoul Aziz Ba et son neveu ont été retrouvés morts mardi dernier dans leur appartement sise à Pikine Technopole. Les corps portaient de nombreuses blessures, et des traces de sang ont été retrouvées sur les murs et dans le couloir de l'appartement.