Meurtre d’un infirmier à Koungheul : le SUTSAS décrète une journée noire le vendredi 23 mai 2025

Le Syndicat Unique des Travailleurs de la Santé et de l’Action Sociale (SUTSAS) a annoncé, dans un communiqué, l’assassinat de Mamadou Samba Diallo, Infirmier Chef du poste de santé de Arafat, situé dans le district sanitaire de Koungheul (région médicale de Kaffrine).



Le drame s’est produit ce mercredi aux environs de 4 heures du matin. L’agent de santé a été attaqué dans son lieu de travail par des individus armés non encore identifiés.



Dans une note transmise à la presse, dont le site Emedia détient copie, le SUTSAS condamne fermement ce qu’il qualifie d’« ignoble » crime, dénonçant une fois de plus la recrudescence des actes de violence ciblant les agents de santé dans leurs lieux de service. Le syndicat pointe du doigt l’inaction persistante des autorités face à l’insécurité grandissante dans les structures sanitaires du pays.



En réaction, le SUTSAS a décrété la journée du vendredi 23 mai 2025 comme « journée noire » sur l’ensemble du territoire national. À cette occasion, des prières, un port de brassards noirs ainsi que des sit-in sont prévus dans tous les districts sanitaires du Sénégal. Les secrétaires généraux, à tous les échelons, ont été mobilisés pour encadrer les activités de protestation.



Le Secrétariat Exécutif a également apporté son soutien à l’arrêt de travail régional déclenché ce mercredi à partir de 9 heures par l’union régionale SUTSAS de Kaffrine, en guise de protestation et pour exiger des garanties de sécurité pour le personnel de santé.