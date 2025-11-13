Meurtre d'un jeune en France : le présumé meurtrier arrêté à l'Aéroport de Dakar

Un homme suspecté d’être impliqué dans l’assassinat d’un jeune de 21 ans à Cannes (France) au début de l’année 2025 a été interpellé à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) du Sénégal.



Le 8 janvier 2025, le corps sans vie de Kassim Houna a été découvert dans des buissons à Cannes La Bocca, dans le quartier ouest de la ville. Selon Libération, les premières constatations ont révélé que la victime était morte de plusieurs coups de couteau. Les enquêteurs de la police judiciaire ont rapidement identifié l’un des suspects : Adisson Borges Lopes, un Français de 24 ans né à Cannes, qui était introuvable après les faits.



Une notice rouge avait été émise par Interpol en août 2025 pour localiser le suspect. Ce mercredi 10 novembre, Adisson Borges Lopes, en provenance du Cap-Vert à bord d’un vol Air Sénégal et alors qu’il était en correspondance pour le Maroc, a été intercepté par les forces de sécurité à l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass (Dakar) grâce à cette alerte internationale.



Remis au Bureau central national (BCN) d’Interpol, le suspect a été présenté à la justice sénégalaise. Le parquet général l’a placé sous écrou extraditionnel pour les chefs d’accusation suivants : « enlèvement et séquestration suivis de mort commis en bande organisée » et « participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime ». Selon le journal, les autorités françaises préparent une demande d’extradition pour qu’il soit jugé en France.