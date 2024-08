Meurtre de Aziz Dabala : les révélations de l’autopsie

Les résultats de l’autopsie d’Aziz Dabala, tué chez lui à Pikine Technopole, ont été donnés à sa famille. Selon la RFM, l’analyse médicale révèle « qu’il a été poignardé à plusieurs reprises avec une arme blanche tranchante et pointue, et qu’il a également subi une éventration.»



Pour rappel, les corps sans vie du danseur et acteur Abdoul Aziz Ba dit Aziz Dabala et de son colocataire Boubacar Guano plus connu sous le nom de Wally ont été découverts dans leur appartement situé à Pikine Technopole dans la soirée du mardi.



Les deux corps présentaient des blessures ouvertes causées par arme blanche mais celui d'Abdoul Aziz Ba était dans état de putréfaction très avancée. L'autre constat effectué par les enquêteurs c'est le désordre dans l'appartement ainsi que les traces de sang au niveau du couloirs et des murs. Par ailleurs, aucune arme blanche n'a été découverte sur les lieux de crime.



L’enquête est toujours en cours.