Meurtre de Diarry Sow : Maimouna Dièye demande l’application stricte de la loi

Depuis hier mercredi 1er janvier 2025, le meurtre atroce de la jeune fille Diarry Sow à Malika secoue la toile. Ce jeudi, Mme le ministre de la Famille et des Solidarités, Maimouna Dièye, a sorti un communiqué exprimant sa « profonde tristesse » suite à la mort tragique de Diarry Sow, une mineure de 12 ans, victime d’une tentative de viol suivie de meurtre à Malika.



Maimouna Dièye a fermement condamné cet acte et exprimé sa solidarité à la famille de la victime. Mme, le ministre a demandé à ce que la loi soit respectée avec toute sa rigueur. « Ce crime odieux doit être un signal pour la justice sénégalaise afin de lutter sans relâche contre la violence faite aux enfants », lit-on sur le communiqué.



Le ministère de la Famille, présentant ses condoléances à la famille de Diarry Sow, a affirmé son engagement à fournir le soutien nécessaire, en coordination avec les services de l’État.

Elle a tout de même rappelé que la lutte contre ce fléau nécessite une mobilisation de tous les acteurs de la société et des institutions pour protéger les enfants et assurer leur sécurité.