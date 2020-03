Meurtre de Khady Diouf à Thiès : trois (3) suspects dont un jeune marabout arrêtés

Ça bouge dans l'enquête ouverte suite au meurtre de Khady Diouf, la jeune fille âgée de 16 ans, tuée par étranglement, dimanche à Thiès, ville situé à 70 Km de l'est du Sénégal. Trois individus dont le principal suspect, un jeune marabout, ont été arrêtés par la police.



Selon la Rfm qui donne l'information, les mis en cause parmi lesquels deux copines de la victime, sont les derniers à avoir vu Khady Diouf. Entendues, les jeunes filles ont révélé aux enquêteurs que Khady avait quitté son domicile familial le jour des faits, accompagnée de deux (2) garçons qui l'ont conduite chez un jeune marabout, établi à Thiès.



Khady Diouf avait quitté chez elle dimanche aux alentours de 21 heures. elle se serait rendue chez le jeune marabout, pour ne plus jamais y revenir. Le crime aurait été commis vers 1 heure du matin, non loin de l'hôpital Dalal Diam de Thiès.