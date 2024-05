Journées mondiale du travail : l’Inspection dénombre 1 667 plaintes individuelles et plus de 6 milliards pour les séparations à l'amiable

Célébrée ce jeudi 23 au vendredi 24, les journées du monde du travail ont été une occasion pour l'Amicale des inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale (AICTSS) de faire le bilan sur les données des différents conflits.



L’inspection du travail a révélé que « 1 667 conflits ou plaintes individuelles ont été déposés en 2023 dans l'ensemble des inspections du travail au niveau national, dont 901 conciliations totales, 39 conciliations partielles et 727 non-conciliations ».



Le président de l'amicale des inspecteurs du travail a renseigné que « le code du travail existant date depuis 1997. Les méthodes et modes de travail ont évolué. Le travail s'est instauré alors que ce code n'avait pas pris en charge ces nouveautés. C'est pourquoi nous avons pris la décision de le changer et de l'actualiser ».



il a également indiqué que les conclusions seront soumises pour large diffusion. « Nous avons de nouvelles autorités qui considèrent la question de l'emploi comme prioritaire. Les points de vue qui sortiront de ce conclave seront soumis à elles et nous les publierons dans notre revue appelée « Relations sociales » pour qu'ils soient accessibles à tout le monde », a -t-il déclaré.



Selon les calculs de l'inspecteur, basés sur les droits et les bonus de séparation, « les protocoles d'accord signés pour employeur(s) et travailleur(s) et les séparations à l'amiable pour l'année 2023 ont dépassé 6 milliards », a -t-il confié.