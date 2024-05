Vélingara - 75 villages sans eau ni électricité : les jeunes de Saré Coly Sallé interpellent le Président Diomaye

Chef-lieu d’arrondissement et de commune, Saré Coly Sallé, dans le département de Vélingara, ne compte aucun village électrifié et n’a pas de forage fonctionnel. Les jeunes de cette commune qui a donné sa première collectivité territoriale, en Casamance, à Macky Sall en 2009, dénoncent cette réalité qui plombe le développement des 75 villages qui la composent.



«La commune de Saré Coly Sallé manque de tout, surtout de l’essentiel, à savoir l’eau et l’électricité.» C’est par ce constat que le Mouvement génération consciente (Mgc) a démarré sa déclaration au cours d’un point de presse tenu samedi à Saré Coly Sallé.



L’administrateur de cette structure qui a pour objectif de «contribuer au développement économique, sanitaire, éducatif et culturel de la commune», a commencé par dénoncer le manque d’eau potable dans les 75 villages que compte l’ancienne communauté rurale (de 1974 à 2008) devenue commune puis chef-lieu d’arrondissement.



Yéro Gano a dit : «Depuis sa création comme collectivité locale en 1974, Saré Coly Sallé dispose d’un seul château d’eau qui n’est plus fonctionnel depuis 2009. De 2009 à aujourd’hui, coïncidant avec le règne du maire actuel, Mamadou Baldé, supposé proche du Président Macky Sall, la commune n’a bénéficié d’aucune infrastructure hydraulique en faveur des populations de cette collectivité territoriale qui est la première en Casamance à tomber dans le panier politique de l’Alliance pour la République (Apr),ancien parti au pouvoir.»



Selon ces jeunes membres du Mgc, le maire Baldé, militant de la première heure de l’Apr, non seulement a fait preuve de négligence vis-à-vis du forage en panne, mais aussi de manque de volonté et, pis, se dit impuissant face à la situation, «oubliant qu’il s’agit d’une compétence transférée», a ajouté dans la foulée le Secrétaire administratif du Mgc, Moussa Sow, rapporte Le Quotidien.



Et puis, note Mlle Kadidiatou Djiba Baldé, membre du mouvement, «il en va de même avec la lancinante question de l’électrification de notre commune qui, malgré sa position géographique sur la Rn6, peine toujours à voir un seul de ses 75 villages fourni en électricité. Il est vrai que certaines maisons du village de Saré Thialy ont eu de l’électricité, mais ce n’est que récemment. Et qu’en est-il des autres villages également situés sur la Rn6 et des autres qui sont à moins de 5 km de la Rn6 ?».



Conséquence de cette situation : «les maladies hydriques sont le lot de nos populations en toute saison. En plus, le défaut d’électricité empêche l’épanouissement des populations en cette période de forte chaleur.



Il est impossible d’exercer certaines activités artisanales (menuiserie métallique) et de faire des recherches et d’approfondir ses connaissances à travers l’internet», a déclaré Yéro Gano.



Pour trouver une solution à tous ces maux, le Mgc interpelle le Président Bassirou Diomaye Faye. Moussa Sow enchaîne : «En somme, le Mouvement génération consciente de la commune de Saré Coly Sallé appelle tous les fils et citoyens d’ici et d’ailleurs à venir se joindre à lui pour trouver à tout prix des solutions durables et non conjoncturelles à ces 2 problématiques parmi tant d’autres. Nous lançons également un appel solennel à son Excellence M. le président de la République et à son gouvernement de mettre les problèmes de notre commune dans les premières lignes de leur agenda.»