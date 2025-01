Meurtre de Mohamed Diop Pikine : le procureur requiert 7 ans de prison ferme contre les 6 policiers

Sept (7) ans de prison et une amende de 700 millions de francs CFA, c’est le réquisitoire du Procureur contre les six policiers impliqués dans l’affaire Mohamed Diop.

Ces agents, affectés au commissariat de Pikine, ont comparu ce mardi 14 janvier 2025 devant le tribunal de grande Instance, pour bavure policière. Le verdict est attendu le 11 février prochain.



Pour rappel, Mohamed Diop Taya avait été arrêté le 19 mars 2024 par des policiers du commissariat de Pikine. Conduit par ces derniers au Technopole, il aurait été violemment tabassé avant d’être conduit au Centre de Santé Dominique, par les six agents d’où il a ensuite été transféré à l’Hôpital Principal où il a succombé à ses blessures dans la nuit de 24 à 25 mars 2024.