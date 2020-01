Meurtre de l’Américain, Mouhamed Cissé : Aly Ngouille Ndiaye promet que "la justice fera son travail"

Le ministre de l’Intérieur rassure suite au meurtre de Mouhamed Cissé, le Sénégalais d’origine américaine, tué chez lui à Fass Kahoune, à Kaolack (centre du Sénégal), par des malfaiteurs. Selon Aly Ngouille Ndiaye, l’agression ne restera pas impunie.



« Ce qui s’est passé à Médina Baye est scandaleux, ôter la vie à des étrangers dans leur propre maison », peste le ministre de l’Intérieur, d’emblée. Après avoir présenté ses condoléances à la famille des Niassènes, Aly Ngouille Ndiaye informe que « le gouvernement va tout faire pour mettre la main sur le ou les auteurs du crime. Et la justice fera son travail ».



Venu prendre part à la cérémonie officielle de la Ziarra annuelle de Thierno Seydou Nourou Tall qui a pour thème : « Crise des valeurs et déviances sociétales au Sénégal, quels remèdes à la lecture du Coran…», le ministre s’est saisi de l’occasion pour évoquer les péripéties causées par les réseaux sociaux.



« Le changement de comportements des citoyens est dû à Facebook, WhatsApp et autres. Le constat c’est qu’aujourd’hui, les gens ne se parlent plus à cause des réseaux sociaux », a-t-il déploré.