Meurtre de l'étudiant Bassirou Faye: l'avocat du policier annonce un pourvoi en cassation dès jeudi

Bidjiété Fall, avocat du policier Mouhamed Boughaleb reconnu coupable ce mercredi 17 juillet 2019 par le juge de la Cour d'appel de la chambre criminelle de Dakar du meurtre de l’étudiant Bassirou Faye, a annoncé un pourvoi en cassation dès jeudi.



"On a condamné Boughaleb du meurtre de Bassirou Faye non pas sur la base de preuves formelles, mais sur la base d'un artifice, d’un faisceau d'indice qui ne tient pas la route. Le dossier est très faible", rétorque-t-il.



La robe noire d'annoncer face à la presse que dès demain, la Cour suprême sera saisie pour espérer une annulation et la cassation de la décision de la première instance, qui avait condamné son client à 20 ans de prison ferme. "La solution qui reste à notre disposition c'est de faire un pourvoi en cassation. Et dès demain nous serons à la Cour suprême pour faire valoir notre droit."



Mouhamed Boughaleb avait été condamné à 20 ans de travaux forcés assortis de 50 millions de FCFA de dommages et intérêts en première instance. L’étudiant Bassirou Faye est tombé sous les balles de la police lors d’une manifestation à l’université Cheikh Anta Diop le 15 août 2014.