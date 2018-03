Meurtre des Sénégalais : l'ambassadeur d'Espagne à Dakar annonce l'ouverture d'une enquête

L'ambassadeur d'Espagne au Sénégal a fait face à la presse ce mardi pour se prononcer sur la mort de deux immigrés sénégalais tués jeudi et vendredi derniers à Madrid. Selon Alberto Vieira, les autorités espagnoles vont ouvrir une enquête pour élucider cette affaire qui a provoqué la colère des Sénégalais.



Selon lui, la police espagnole n'a jamais cherché à attenter à la vie de Mame Mbaye Ndiaye. Et que s'agissant de la mort de Ousseynou Mbaye, la justice espagnole fera tout son possible pour élucider, en toute conformité avec la requête des autorités sénégalaises. Le diplomate a regretté la mort des deux immigrés sénégalais