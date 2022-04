Meurtre fillette de 8 ans à Bargny: sa cousine de 12 ans qu'elle a surpris en ébats avec le présumé meurtrier impliquée

Le meurtre d’Anta Ndiaye, la fillette de 8 ans tuée par étranglement par un jeune de 17 ans, continue à livrer ses secrets. Sa Cousine, Th. Mboup, âgée de 12 ans, a confessé mercredi soir, avoir participé au meurtre de la petite fille.



Retenue pour « nécessité de l’enquête », Th. Mboup, qui se disait témoin oculaire du meurtre, est placée en garde à vue depuis mercredi pour « complicité de meurtre ».



Selon Libération, les policiers qui avaient relevé plusieurs contradictions dans sa déposition, l’ont acculé jusqu’à ce qu’elle craque.



C’est en suivant les traces d’un bonnet pour bébé, retrouvé sur la scène de crime, que les enquêteurs de la police de Bargny sont remontés à Th. Mboup.



Arrêtée pour « nécessité de l’enquête », Th. Mboup avait déclaré aux enquêteurs que le meurtrier présumé était Mamadou Ba dit « Memeu », un tailleur né le 2 janvier 2005 à Bargny. D’après elle, le mis en cause sortait avec une de leur cousine du nom de Maguette. Mais, ayant appris que cette dernière avait décidé de le quitter, Mamadou Ba aurait demandé à lui parler. C’est ainsi qu’en compagnie d’Anta Ndiaye, pour aller acheter du charbon, elle aurait saisi l’occasion afin de retrouver « Memeu » dans un bâtiment en construction pour plus de discrétion.



« Mamadou Bâ parlait, je l’écoutais et Anta, qui ne savait même pas de quoi on parlait, le regardait. Il lui a demandé pourquoi elle la regardait. Puis, il a sauté sur Anta pour l’étrangler. C’est quand j’ai vu ma cousine, au sol, baver, que j’ai couru et que le bonnet du bébé est tombé », disait-elle.



Une version qui n’a pas convaincu les enquêteurs d’autant plus lorsqu’ils ont demandé à Th. Mboup pourquoi elle n’a pas dénoncé le mis en cause, une fois en sécurité, cette dernière a prétendu qu’elle avait peur de représailles.



Acculée, la gamine a fini par avouer qu’elle avait activement participé au meurtre. En vérité, Anta a eu la « malchance » de surprendre Th.Mboup et Memeu en ébats dans le bâtiment en construction. Ce, pendant que le bébé, que portait TH. Mboup en quittant chez elle, était posé à côté.



Selon le canard, à peine a-t-elle manifesté sa surprise que « Memeu » a sauté sur elle pour l’étrangler avec l’aide de Th. Mboup qui lui tenait les jambes en plus de donner de violents coups à la fillette de 8 ans.